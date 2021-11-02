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Один из попавших в яму с кипятком новосибирцев скончался

Главная В России
Красноярск
15:32 2 Ноября 2021
сгк, дело, уголовное, погиб, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в больнице скончался один из трех мужчин, попавших в яму с кипятком в новосибирском лицее №12. Следователи возбудили уголовное дело, которое расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Как писали Sibnovosti.ru, ЧП произошло 1 ноября в подвале учебного заведения. Там двое сотрудников «Сибирской генерирующей компании» и один сотрудник лицея осматривали помещения теплоузла.

«В ходе проведения вышеуказанными лицами осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области

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