Один из попавших в яму с кипятком новосибирцев скончался

Сегодня в больнице скончался один из трех мужчин, попавших в яму с кипятком в новосибирском лицее №12. Следователи возбудили уголовное дело, которое расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Как писали Sibnovosti.ru, ЧП произошло 1 ноября в подвале учебного заведения. Там двое сотрудников «Сибирской генерирующей компании» и один сотрудник лицея осматривали помещения теплоузла.

«В ходе проведения вышеуказанными лицами осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области