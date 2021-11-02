ЛДС в Новосибирске совпадет с «Сибирью» в цветовой гамме

В Новосибирске утвердили дизайн внутренних помещений нового ледового дворца спорта (ЛДС). Он строится на левом берегу Оби и должен принять матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Фрагменты дизайн-проекта сегодня опубликованы на сайте правительства Новосибирской области. В сообщении говорится, что стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь».

«В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели», - отмечается в сообщении правительства.

Напомним, что для новосибирской команды, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге, ЛДС станет новой домашней ареной.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера новосибирский губернатор Андрей Травников представил на оперативном совещании нового ответственного за реализацию в регионе всех крупных и инфраструктурных проектов. Им стал вице-губернатор Роман Теленчинов.

Фото: © правительство Новосибирской области