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ЛДС в Новосибирске совпадет с «Сибирью» в цветовой гамме

Главная В России
Красноярск
14:45 2 Ноября 2021
сибирь, строительство, арена, проект, дизайн
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске утвердили дизайн внутренних помещений нового ледового дворца спорта (ЛДС). Он строится на левом берегу Оби и должен принять матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Фрагменты дизайн-проекта сегодня опубликованы на сайте правительства Новосибирской области. В сообщении говорится, что стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь».

«В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели», - отмечается в сообщении правительства.

Напомним, что для новосибирской команды, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге, ЛДС станет новой домашней ареной.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера новосибирский губернатор Андрей Травников представил на оперативном совещании нового ответственного за реализацию в регионе всех крупных и инфраструктурных проектов. Им стал вице-губернатор Роман Теленчинов.

Фото: © правительство Новосибирской области

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