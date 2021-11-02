Нескольким регионам Сибири предоставят средства на кислородные концентраторы

Российским регионам выделили 5 млрд рублей на снабжение кислородом медицинских учреждений. Средства пойдут на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. В нем говорится о выделении 5,09 млрд руб. 50 регионам РФ.

«Этих средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ», - говорится в сообщении федерального правительства.

В числе 50 регионов четыре субъекта федерации Сибирского федерального округа. В их числе Иркутская область (130,4 млн руб.), Республика Хакасия (65,5 млн руб.), Республика Тува (32,8 млн руб.) и Алтайский край (32,7 млн руб.).

В тексте правительственного распоряжения говорится о концентраторах кислорода производительностью более 1 тыс. л в минуту каждый.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года российское правительство уже предоставляло регионам 651,9 млн руб. на покупку концентраторов кислорода для лечения больных COVID-19. Тогда в числе 20 регионов – получателей средств были Алтайский край, Иркутская область и Республика Хакасия.

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