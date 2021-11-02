Суд арестовал подозреваемого в убийстве сестер в Кызыле

В Республике Тува арестован подозреваемый в убийстве двух девочек. Ему предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).

Следственное управление СКР по региону продолжает расследование резонансного уголовного дела. Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 31 октября в Кызыле мужчина выбросил из окна восьмого этажа девятилетнюю и 14-летнюю дочерей хозяйки квартиры. Они погибли (одна из девочек – в больнице).

В сообщении следственного управления 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы указан как мужчина, «снимавший комнату у матери пострадавших девочек».

«Находясь в квартире обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 02:03 мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу», - рассказали о трагедии в региональном главке СКР.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Тува