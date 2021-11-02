Нового мэра Омска горсовет выберет только в декабре

Прием документов от претендентов на пост мэра Омска завершится только 6 декабря. Ранее предполагалось, что эта процедура продлится до 8 ноября.

О переносе срока подачи заявок сообщил ТАСС со ссылкой на источник в горсовете. В Омске мэра избирают депутаты городского парламента из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

«Решение (о переносе – Sibnovosti.ru) принято из-за того, что справка о судимости, необходимая для подачи документов на участие в выборах, предоставляется в течение 30 календарных дней», - объяснили причину информагентству.

Новые выборы стали необходимы в связи с тем, что предыдущий глава Омска Оксана Фадина перешла на работу в Госдуму РФ. С конца сентября временно исполняет обязанности мэра его первый заместитель Евгений Фомин.

«На 12 ноября назначены публичные слушания по бюджету города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», - сообщал ранее спикер горсовета Владимир Корбут.

В составе конкурсной комиссии 14 человек. Семь из них представляют власти региона, еще семь – депутаты муниципального парламента.

Фото: © омский городской совет