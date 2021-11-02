Новый год встретят в Забайкалье в одном стиле

Для мероприятий по встрече 2022 года в Забайкальском крае выберут единый стиль. Министерство культуры региона объявило конкурс на его разработку.

«Мы поставили перед собой задачу создать позитивное настроение в регионе, организовать активный и содержательный досуг наших жителей…», - рассказала официальному порталу Забайкалья министр культуры региона Ирина Левкович.

В конкурсе могут принять участие все желающие. До 10 ноября они могут прислать изображение логотипа и описание стиля. Победителю конкурса обещан денежный приз. Впрочем, его размер в сообщении забайкальского правительства не указан.

Итоги конкурса должны быть подведены 12 ноября.

Как писали Sibnovosti.ru, в Улан-Удэ в октябре этого года завершился конкурс на право дать название новому автомобильному мосту через реку Уду. Он получил название «Талаан», что в переводе с бурятского означает «удача».

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