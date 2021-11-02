В Новосибирске благоустроят территорию у озера на улице Лазурной

В следующем году в Новосибирске будет начато благоустройство территории у родникового озера на ул. Лазурной. В этом году там завершены основные работы по ликвидации металлических гаражей, уборке территории.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, на этой территории демонтировали уже 433 металлических гаража из выявленных 493. После этого вывезли 1,2 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов. Проект предстоящего благоустройства предполагается разработать с участием местных жителей.

«Весной 2022 года будет завезен грунт и проведена подготовка к дальнейшему благоустройству этой площадки», - отметили в городской администрации.

У озера на ул. Лазурной ежегодно проводится праздник памяти барда Владимира Высоцкого.

Как писали Sibnovosti.ru, к середине сентября этого года в ходе создания ландшафтного парка в пойме реки Каменки в Новосибирске было убрано 400 металлических гаражей. Та же участь ожидает еще 150 подобных сооружений.

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