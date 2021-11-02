В Томской области нашли тело судьи

В томском селе Молчаново обнаружено тело мужчины. По данным ТАСС, речь идет о судье Молчановского районного суда Томской области Юрии Васильеве.

Об обнаружении тела 59-летнего местного жителя сообщили в следственном управлении СКР по региону. Находку сделали 31 октября в лесном массиве. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», - рассказали в следственном управлении.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на свой источник, судья Юрий Васильев пропал несколько дней назад (об его исчезновении полиции сообщила супруга). По данным информагентства, в суде он проработал больше 20 лет.

Фото: © следственное управление СКР по Томской области