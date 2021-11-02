В Иркутской области перекрыли канал незаконной миграции

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. Их подозревают в организации незаконной миграции.

Всего задержаны три местных жителя. В их числе, предполагаемый организатор преступной схемы - уроженец ближнего зарубежья, проживающий в Иркутске около 10 лет. По данным главного управления МВД России по Иркутской области, за вознаграждение участники группы в этом году помогли «легализоваться» нескольким сотням мигрантов. Они оформляли иностранцам фиктивные документы.

«Для этого подозреваемые арендовали общежитие в областном центре и создали несколько организаций, занимающихся строительством и оказанием правовой помощи гражданам других стран», - рассказали в областном главке полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Его фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года двое красноярцев получили условные сроки за организацию незаконной миграции. Следствие установило, что они поставили на фиктивный миграционный учет шестерых граждан Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области