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«Авангард» и «Сибирь» проиграли в матчах КХЛ

Главная В России
Красноярск
09:17 2 Ноября 2021
кхл, хоккей, матч, тренер, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Обе сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступили в очередных матчах регулярного первенства. Причем, обе пропустили по две шайбы.

Омский «Авангард» проиграл в Казани местному «Ак Барсу» 1:2. Первую шайбу гости пропустили, играя в меньшинстве «три на четыре» - ее провел в первом периоде американец Стивен Кэмпфер. Во втором периоде болельщики голов не увидели, а в третьем команды обменялись точными бросками. На 48-й минуте защитник «Авангарда» Вилле Покка восстановил равновесие, но вскоре Даниил Тарасов вновь вывел казанцев вперед, установив итоговый счет.

Стоит отметить, что за первые два периода омичи сделали лишь семь бросков по воротам «Ак Барса».

«Думаю, что в первом и втором периодах мы попросту не могли завладеть инициативой. Голевые моменты были сведены к минимуму», - признал после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли (цитата по сайту КХЛ).

«Сибирь», в свою очередь, дома проиграла «Йокериту» из Хельсинки 0:2. Марко Анттила, забив новосибирцам, набрал сотое очко за время выступления в КХЛ. Вторую шайбу чех Давид Скленичка направил уже в пустые ворота в конце игры.

В конференции «Восток» «Авангард» идет шестым с 26 очками. У «Сибири» восьмое место и 21 очко.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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