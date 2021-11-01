Убитых в Туве сестер ранее забрали из приемной семьи

Аппаратное совещание в правительстве Республики Тува началось сегодня с обсуждения трагедии, случившейся накануне в Кызыле. Как писали Sibnovosti.ru, мужчина выбросил из окна многоэтажного дома на ул. Лопсанчапа двух дочерей своей сожительницы - девяти и 14 лет. Девочки скончались.

С сообщением на аппаратном совещании выступила вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова. Видео доклада опубликовано на странице правительства в соцсети «ВКонтакте». Как выяснилось, мать девочек ранее была осуждена, а ее детей передали приемной семье. Но женщина после отбытия срока каким-то образом смогла забрать детей у приемных родителей.

«В конце августа мама самовольно забрала детей из примерной семьи, причем не инспектор по опеке и попечительству Тоджинского кожууна ни школа не поставили в известность соответствующие органы», - рассказала Елена Хардикова.

По ее словам, в Тоджинский район для изучения обстоятельств передачи детей выехала комиссия. Она представит результаты своей работы завтра.

Напомним, что по подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы.

Фото: страница правительства Республики Тува в соцсети «ВКонтакте»