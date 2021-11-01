1 ноября
Новости России
погода -2 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Убитых в Туве сестер ранее забрали из приемной семьи

Главная В России
Красноярск
14:35 1 Ноября 2021
дети, погибшие, семья, правительство, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аппаратное совещание в правительстве Республики Тува началось сегодня с обсуждения трагедии, случившейся накануне в Кызыле. Как писали Sibnovosti.ru, мужчина выбросил из окна многоэтажного дома на ул. Лопсанчапа двух дочерей своей сожительницы - девяти и 14 лет. Девочки скончались.

С сообщением на аппаратном совещании выступила вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова. Видео доклада опубликовано на странице правительства в соцсети «ВКонтакте». Как выяснилось, мать девочек ранее была осуждена, а ее детей передали приемной семье. Но женщина после отбытия срока каким-то образом смогла забрать детей у приемных родителей.

«В конце августа мама самовольно забрала детей из примерной семьи, причем не инспектор по опеке и попечительству Тоджинского кожууна ни школа не поставили в известность соответствующие органы», - рассказала Елена Хардикова.

По ее словам, в Тоджинский район для изучения обстоятельств передачи детей выехала комиссия. Она представит результаты своей работы завтра.

Напомним, что по подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тувы.

Фото: страница правительства Республики Тува в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В томской МСЧ №2 выявили нарушения после смерти пациентки

В томской МСЧ №2 выявили нарушения после смерти пациентки

1 Ноября 2021 г.
Томич проник в «красную зону» под видом врача
Новости Красноярска: Трое мужчин упали в кипящую воду в новосибирском лицее

Трое мужчин упали в кипящую воду в новосибирском лицее

1 Ноября 2021 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Красноярска: В Улан-Удэ брат подозревается в убийстве сестры

В Улан-Удэ брат подозревается в убийстве сестры

1 Ноября 2021 г.
Преступление произошло в доме на ул. Краснодонской
Новости Красноярска: Три региона Сибири получат средства на соцконтракты

Три региона Сибири получат средства на соцконтракты

1 Ноября 2021 г.
В их числе Республика Алтай, Алтайский край и Иркутская область
Новости Красноярска: В Новосибирской области назначили ответственного за крупные проекты

В Новосибирской области назначили ответственного за крупные проекты

1 Ноября 2021 г.
Роман Теленчинов стал новым вице-губернатором
Новости Красноярска: «Чуйский тракт» предстал не в том свете

«Чуйский тракт» предстал не в том свете

1 Ноября 2021 г.
Ущерб бюджету от установки фонарей на трассе оценили в 99 млн рублей
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

28 Октября 2021 г.
Основанием стало решение краевого суда
Новости Красноярска: Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

Полиция Красноярска задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении

29 Октября 2021 г.
Преступника задержали в Ленинском районе на квартире у друзей.
Новости Красноярска: В Красноярске построят самую большую школу за Уралом

В Красноярске построят самую большую школу за Уралом

27 Октября 2021 г.
Помимо учебных помещений, оборудуют спальни для младших школьников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru