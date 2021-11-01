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В томской МСЧ №2 выявили нарушения после смерти пациентки

Главная В России
Красноярск
14:02 1 Ноября 2021
проверка, медицина, здравоохранение, следствие, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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Росздравнадзор выявил нарушения в работе томского ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» (МСЧ №2). Они касаются «оказания доступной и качественной медицинской помощи», говорится в сообщении территориального органа ведомства по Томской области.

Сообщение опубликовано на сайте ведомства. В нем отмечается, что внеплановая выездная проверка была проведена по требованию прокуратуры региона. Основанием для нее стали публикации в интернете, касающиеся качества обслуживания. В Росздравнадзоре не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.

По данным ТАСС, ранее в социальных сетях было размещено видео, автор которого утверждает, что сделал его в реанимационном отделении МСЧ №2. По словам автора по имени Сергей, он приходил в «красную зону» под видом врача для того, чтобы выяснить, как ухаживают за его больной бабушкой. В конце октября женщина умерла.

«Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу», - привела слова внука «Газета.ру».

По данным ТАСС, вице-губернатор Томской области по социальной политике Алена Левко назвала ситуацию, запечатленную на видео, недопустимой. В свою очередь, следственное управление СКР по Томской области организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: © следственное управление СКР по Томской области  

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