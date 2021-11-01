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Трое мужчин упали в кипящую воду в новосибирском лицее

Главная В России
Красноярск
12:39 1 Ноября 2021
скр, проверка, здание, школа, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске проводится проверка обстоятельств происшествия в одном из учебных заведений. Трое мужчин провалились в яму с кипятком.

Доследственную проверку проводит Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Новосибирской области. О происшествии ведомству стало известно из сообщений СМИ, 

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая врачебная помощь», - рассказали в следственном управлении.

Учебное заведение в пресс-релизе не указывается. По данным ряда СМИ, речь идет о лицее №12. «Российская газета» сообщила о том, что медиков вызвали туда утром. Трое мужчин осуществляли проверку здания. Сейчас они находятся в реанимации областной больницы.

МБОУ «Лицей №12» находится на ул. Серебренниковской в центральной части Новосибирска. Как писали Sibnovosti.ru, 13 октября 2021 года на ул. Семьи Шамшиных также в центре города из-за аварии на теплотрассе провалилась автомобильная парковка. В кипящую воду упали несколько автомобилей, но никто не пострадал.  

Фото: © МБОУ «Лицей №12»

 

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