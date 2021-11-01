В Улан-Удэ брат подозревается в убийстве сестры

Следственные органы Республики Бурятия сообщили о раскрытии жестокого убийства женщины в Улан-Удэ. Оно произошло 30 октября в квартире одного из домов на ул. Краснодонской в Улан-Удэ.

Тело 58-летней женщины многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено вчера. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержан 63-летний брат покойной женщины, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Как уточнили в ведомстве, сестра приехала к брату в гости. После ее убийства предполагаемый преступник с женой легли спать и только на следующее утро они позвонили в полицию.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия