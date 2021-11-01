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Три региона Сибири получат средства на соцконтракты

Главная В России
Красноярск
11:51 1 Ноября 2021
правительство, средства, премьер-министр, контракт, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральное правительство выделит ряду российских регионов в общей сложности 749,5 млн руб. Средства будут направлены на оказание помощи гражданам в форме социального контракта.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов», - говорил ранее глава правительства.

Всего средства получат 10 регионов. В их числе три сибирских: Республика Алтай и Алтайский край, а также Иркутская область.

Соцконтракт предполагает заключение договора между органами соцзащиты и малоимущими гражданами. По этому договору можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и др. Как писали Sibnovosti.ru, к концу августа 2021 года в Красноярском крае соцконтракты заключили более 3 тыс. человек. Максимальный размер выплаты на организацию своего дела - 250 тыс. руб., на развитие личного подсобного хозяйства - 100 тыс. руб.

Фото: © pixabay.com

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