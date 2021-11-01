В Новосибирской области назначили ответственного за крупные проекты

Новосибирский губернатор Андрей Травников внес изменение в структуру руководства региона. Учреждена новая должность вице-губернатора, который будет отвечать за реализацию крупных проектов.

О появлении нового вице-губернатора стало известно сегодня в ходе оперативного совещания, которое провел глава области. Андрей Травников объяснил необходимость должности тем, что резко возрос объем работ, которые осуществляются в регионе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Нам предстоит напряженная работа до 2024 года, чтобы все средства эффективно были вложены в будущее развитие нашего региона. В связи с тем, что объем работы достаточно большой, он четко выделен в перечень подобных объектов, а также то, что мы потенциально обсуждали формирование такого блока ..., - я с сегодняшнего дня назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова», - процитировал ТАСС новосибирского губернатора.

Между тем, в июне этого года в правительстве Новосибирской области сообщали о том, что ответственным за реализацию крупных проектов в регионе назначается министр строительства Иван Шмидт. В числе таких проектов были указаны новая ледовая арена, «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампус Новосибирского государственного университета и др.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале октября этого года в новосибирское правительство пришли сразу два новых министра. Министром цифрового развития и связи стал Сергей Цукарь, труда и социального развития - Елена Бахарева.

Фото: © правительство Новосибирской области