«Чуйский тракт» предстал не в том свете

Ущерб, нанесенный федеральному бюджету при установке искусственного освещения на «Чуйском тракте» в Алтайском крае, составил 99 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ, на который ссылается ТАСС.

Фигурантом расследуемого в связи с этим уголовного дела является бывший директор ООО «Энергострой». Компания устанавливала фонари на автомобильной трассе Р-256 «Чуйский тракт» по госконтракту с ФКУ Упрдор «Алтай». Его объем составил 176,4 млн руб. По версии ФСБ, при этом использовались материалы, которые не соответствовали требуемому качеству.

«В последующем он (обвиняемый – Sibnovosti.ru) предоставлял документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ, на основании которых заказчик эти работы принимал и оплачивал», - процитировало информагентство пресс-релиз управления ФСБ по Алтайскому краю.

Об аресте руководителя «Энергостроя» алтайские СМИ сообщали в марте этого года. Было возбуждено несколько уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которые объединили в одно производство.

Как писали Sibnovosti.ru, на «Чуйском тракте» ведутся масштабные ремонтные работы. В том числе на участках трассы устанавливают новое электроосвещение.

Фото: © ФКУ Упрдор «Алтай»