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Новосибирские волейболисты справились с петербуржцами в трех партиях

Главная В России
Красноярск
10:32 1 Ноября 2021
волейбол, чемпионат, игра, санкт-петербург, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» одержал пятую победу подряд в первенстве российской мужской волейбольной Суперлиги. На домашней арене сибиряки обыграли одного из грандов – санкт-петербургский «Зенит».

Игра уложилась в три партии. Самой сложной и продолжительной из них оказалась вторая, которая завершилась со счетом 32:30. Решающий блок поставил в ней Дмитрий Лызик. Самым результативным игроком встречи стал новосибирский доигровщик Сергей Савин. На его счету 18 очков.

«Больше всего я рад за вторую партию. В первом и третьем сете у нас был отрыв. Во второй партии мы упустили преимущество, уже надо было проявлять характер. И мы это сделали», - подвел итог после матча главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов (цитата по сайту клуба).

После первых пяти туров на вершине турнирной таблицы Суперлиги находятся «Локомотив» и «Зенит-Казань», у которых по пять побед.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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