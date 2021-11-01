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Главный тренер «Томи»: «Бывают такие игры, когда, действительно, залетает всё»

Главная В России
Красноярск
10:11 1 Ноября 2021
футбол, лига, матч, тренер, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская «Томь» не выдержала натиска «Балтики» в матче 20 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра состоялась в Калининграде.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Три мяча из четырех они забили дальними ударами из-за пределов штрафной площади. Особенно красивым оказался первым из них, Артем Мещанинов попал примерно с 30 м.

«Парень так попал хорошо, удачно. Бывают такие игры, когда, действительно, залетает всё», - сказал после матча главный тренер томичей Сергей Жуков.

После 20-го тура «Томь» находится на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 25 очками.

Вчера же в первой подгруппе второй группы ФНЛ – 2 «Чита» в гостях уступила «Динамо-СПб» 1:2. Все мячи были забиты во втором тайме матча, который прошел в северной столице.

Фото: © «Яндекс Спорт»

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