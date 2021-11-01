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Хоккейная «Сибирь» переоденется на матч с финнами

Главная В России
Красноярск
09:42 1 Ноября 2021
хоккей, кхл, сибирь, форма, рождения
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня хоккейная «Сибирь» выйдет на матч Континентальной хоккейной лиги в альтернативной форме. На домашней арене в Новосибирске она встретится с финским «Йокеритом».

По данным клуба, дизайн альтернативной формы отсылает к сезону 2001/2002. По его итогам новосибирская команда прошла в Суперлигу.

«﻿Как и 20 лет назад, главный элемент свитера - оригинальный принт с достопримечательностями Новосибирска, так полюбившийся болельщиками на долгие годы», - говорится в сообщении «Сибири».

30 октября «Сибири» исполнилось 59 лет. В 1962 году новосибирцы разгромили в первом официальном матче рижское «Динамо» 8:1. День рождение клуб отметит на матче с «Йокеритом».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

 

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