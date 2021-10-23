В Забайкалье школьник помог поймать педофила

Благодарственное письмо и велосипед вручили сотрудник полиции Забайкальского края восьмилетнему жителю Оловяннинского района Матвею Беломестнову. Мальчик оказал правоохранителям помощь в предотвращении тяжкого преступления и поимке преступника.

Оказалось, что школьник гулял с приятелями во дворе своего дома в Ясногорске, когда увидел, как его друг уходит с площадки вместе с чужим пьяным мужчиной. Матвей тут же отправился домой и рассказал об этом маме, которая незамедлительно позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, выяснили у Матвея приметы взрослого и всё, что он о нем знает. Под описание мужчины подошел ранее судимый 25-летний местный житель, которого дома не оказалось, но полицейские поднялись на чердак многоэтажного дома, в котором жил подозреваемый, и обнаружили там его и ребенка.

Задержанный мужчина признался в намерениях совершить в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. К счастью, благодаря своевременному сообщению от мамы Матвея, преступление он совершить не успел.