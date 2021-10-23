24 октября
Новости России
погода +6 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Забайкалье школьник помог поймать педофила

Главная В России
Красноярск
13:13 23 Октября 2021
общество, происшествия, дети, криминал
версия для печати Ico_print

Благодарственное письмо и велосипед вручили сотрудник  полиции Забайкальского края восьмилетнему жителю Оловяннинского района Матвею Беломестнову. Мальчик оказал правоохранителям помощь в предотвращении тяжкого преступления и поимке преступника. 

Оказалось, что школьник гулял с приятелями во дворе своего дома в Ясногорске, когда увидел, как его друг уходит с площадки вместе с чужим пьяным мужчиной. Матвей тут же отправился домой и рассказал об этом маме, которая незамедлительно позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, выяснили у Матвея приметы взрослого и всё, что он о нем знает. Под описание мужчины подошел ранее судимый 25-летний местный житель, которого дома не оказалось, но полицейские поднялись на чердак многоэтажного дома, в котором жил подозреваемый, и обнаружили там его и ребенка. 

Задержанный мужчина признался в намерениях совершить в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. К счастью, благодаря своевременному сообщению от мамы Матвея, преступление он совершить не успел.

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Тела троих детей обнаружены на месте пожара в доме под Новокузнецком

Тела троих детей обнаружены на месте пожара в доме под Новокузнецком

16 Октября 2021 г.
Хозяин дома госпитализирован
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

16 Октября 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Красноярска: В Чите установили памятник Героям России

В Чите установили памятник Героям России

16 Октября 2021 г.
Барельефы посвящены трем погибшим при исполнении воинского долга забайкальцам
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Новости Красноярска: «Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

15 Октября 2021 г.
Людей похищали под предлогом их лечения от зависимостей
Новости Красноярска: «Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

«Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

15 Октября 2021 г.
Забайкальцы обыграли в гостях «Луки-Энергию»
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 23 октября в Красноярске закроют на год улицу Чкалова

С 23 октября в Красноярске закроют на год улицу Чкалова

19 Октября 2021 г.
Транспортный поток переместится на смежные магистрали
Новости Красноярска: На Анатолия Быкова завели новое уголовное дело

На Анатолия Быкова завели новое уголовное дело

18 Октября 2021 г.
Расследование продолжается
Новости Красноярска: В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

18 Октября 2021 г.
Вчера был зафиксирован рекорд с самого начала пандемии — 397 новых пациентов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru