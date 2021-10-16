В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

Ребенок погиб от отравления неизвестным газом в Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в городе Татарске. Тело 11-летнего мальчика было обнаружено вблизи здания школы.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены родственники и лица из круга общения ребенка, назначены судебные экспертизы», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

Расследование ведет Татарский межрайонный следственный отдел.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в городе Рубцовске Алтайского края отравились угарным газом пятеро жителей частного дома. В их числе двое детей - девяти и 12 лет.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области