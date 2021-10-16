В Чите установили памятник Героям России

В Чите открылся памятник «Героям России - забайкальцам». Он установлен у спортивного комплекса «Мегаполис-спорт».

Памятник представляет собой три бронзовых барельефа, размещенные на каменном российском триколоре. Барельефы посвящены трем погибшим при исполнении воинского долга забайкальцам, получившим звание Героя России.

Матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов в 2010 году получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на эсминце «Быстрый». Подполковник Виктор Тюриков погиб в 2003 году в Чечне, спасая экипаж подбитого вертолета, а сержант спецназа Евгений Эпов – в 2012 году в Дагестане, когда в бою с террористами накрыл собой брошенную ими гранату.

По данным мэрии Читы, идея создания памятника принадлежит общественному деятелю Гончикбалу Баирову. Проект разработала архитектор Арина Шаравина. На строительство из краевого бюджета было выделено около 5 млн руб. Пожертвования принесли еще 1,6 млн руб.

Фото: © Ольга Харчева/мэрия Читы