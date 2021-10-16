16 октября
Новости России
погода +8 °C
71.24
 
€ 82.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Чите установили памятник Героям России

Главная В России
Красноярск
12:23 16 Октября 2021
памятник, открытие, герои, россия, край
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Чите открылся памятник «Героям России - забайкальцам». Он установлен у спортивного комплекса «Мегаполис-спорт».

Памятник представляет собой три бронзовых барельефа, размещенные на каменном российском триколоре. Барельефы посвящены трем погибшим при исполнении воинского долга забайкальцам, получившим звание Героя России.

Матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов в 2010 году получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на эсминце «Быстрый». Подполковник Виктор Тюриков погиб в 2003 году в Чечне, спасая экипаж подбитого вертолета, а сержант спецназа Евгений Эпов – в 2012 году в Дагестане, когда в бою с террористами накрыл собой брошенную ими гранату.

По данным мэрии Читы, идея создания памятника принадлежит общественному деятелю Гончикбалу Баирову. Проект разработала архитектор Арина Шаравина. На строительство из краевого бюджета было выделено около 5 млн руб. Пожертвования принесли еще 1,6 млн руб.

Фото: © Ольга Харчева/мэрия Читы

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

16 Октября 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Новости Красноярска: «Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

15 Октября 2021 г.
Людей похищали под предлогом их лечения от зависимостей
Новости Красноярска: «Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

«Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

15 Октября 2021 г.
Забайкальцы обыграли в гостях «Луки-Энергию»
Новости Красноярска: Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

15 Октября 2021 г.
Эксперимент будет идти две недели
Новости Красноярска: Фермерам разрешат продавать продукцию на своих участках

Фермерам разрешат продавать продукцию на своих участках

15 Октября 2021 г.
Госдума РФ принимает поправки в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

14 Октября 2021 г.
В январе примут новое решение
Новости Красноярска: Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

14 Октября 2021 г.
Экс-руководитель Татышев-парка Максим Бархатов любил не только дорогие авто, но и вкусно покушать, сообщает...
Новости Красноярска: Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

14 Октября 2021 г.
Хищника заметили несколько дней назад
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru