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МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

Главная В России
Красноярск
11:44 16 Октября 2021
роскосмос, проект, экипаж, земля, возвращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на предстоящее воскресенье отправится на Землю «киноэкипаж» Международной космической станции (МКС). В его составе кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

О предстоящем завершении проекта «Вызов» сообщается на сайте «Роскосмоса». По данным госкорпорации, прямая трансляция закрытия люков между кораблем «Союз МС-18» и МКС начнется в 00:17 по московскому времени 17 октября.  

Вчера обитателям МКС пришлось пережить несколько неприятных минут, в течение которых станция потеряла ориентацию. По данным NASA, на которые ссылается ТАСС, инцидент произошел из-за того, что после закрытия тестового окна работа двигателей неожиданно продолжилась. Спустя примерно полчаса ориентация была восстановлена.

Напомним, «Союз МС-18» был запущен с Байконура 5 октября. Клим Шипенко и Юлия Пересильд занимаются на МКС первыми в истории съемками художественного фильма в космосе.

Фото: © госкорпорация «Роскосмос»

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