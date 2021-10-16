МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

В ночь на предстоящее воскресенье отправится на Землю «киноэкипаж» Международной космической станции (МКС). В его составе кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

О предстоящем завершении проекта «Вызов» сообщается на сайте «Роскосмоса». По данным госкорпорации, прямая трансляция закрытия люков между кораблем «Союз МС-18» и МКС начнется в 00:17 по московскому времени 17 октября.

Вчера обитателям МКС пришлось пережить несколько неприятных минут, в течение которых станция потеряла ориентацию. По данным NASA, на которые ссылается ТАСС, инцидент произошел из-за того, что после закрытия тестового окна работа двигателей неожиданно продолжилась. Спустя примерно полчаса ориентация была восстановлена.

Напомним, «Союз МС-18» был запущен с Байконура 5 октября. Клим Шипенко и Юлия Пересильд занимаются на МКС первыми в истории съемками художественного фильма в космосе.

Фото: © госкорпорация «Роскосмос»