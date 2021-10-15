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«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

Главная В России
Красноярск
16:08 15 Октября 2021
похищение, группа, реабилитация, центр, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о похищении людей. Всего, по данным следствия, в организованную группу, занимавшуюся похищениями, входили шесть человек.

Двум предполагаемым участникам группы обвинение предъявлено по п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Еще двум – по п. «а», «з» ч. 2 той же статьи.  

«Фигуранты по делу … из корыстных побуждений, под видом реабилитации от имеющейся зависимости на территории города Новосибирска и Новосибирской области похитили 25 человек, страдающих зависимостью от наркотических средств, психотропных веществ, игровой зависимостью, а также алкогольной зависимостью», - рассказали в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, для прикрытия своей деятельности группировка создала некоммерческую организацию. Якобы она занималась оказанием людям моральной и психологической помощи. Организация действовала в 2019-2020 годы. Людей похищали как по месту их проживания, так и после прибытия в реабилитационный центр. Их изолировали от родственников, которым объясняли, что такова методика лечения.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области. Уголовные дела двух оставшихся участников группы, заключивших досудебные соглашения со следствием, уже были направлены в суд ранее.

Фото: © следственное управление СКР  Новосибирской области

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