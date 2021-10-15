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«Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

Главная В России
Красноярск
14:25 15 Октября 2021
футбол, лига, победа, матч, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Чита» одержал первую победу в первенстве Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2) в этом сезоне. Причем, она оказалась гостевой.

Забайкальские футболисты вчера играли в Великих Луках (Псковская область) с местным клубом «Луки-Энергия». Единственный гол в матче читинец Максим Нестеров забил перед самым перерывом. Он оказался один перед воротами хозяев. До конца матча счет так и не изменился – 1:0.

«Первые где-то 60 минут игра проходила полностью под нашу диктовку. Мы диктовали условия сопернику, контролировали мяч, хорошие проводили атаки, создавали моменты и, в принципе, судьбу матча можно было решать в первом тайме», - сказал на пресс-конференции после игры главный тренер гостей Илья Макиенко.

До этого матча у «Читы» в первой подгруппе второй группы было семь ничьих и пять поражений. Теперь забайкальцы набрали 10 очков. Правда, это не позволило им покинуть последнее место в турнирной таблице.

Фото: © футбольный клуб «Чита»   

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