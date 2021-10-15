15 октября
Новости России
погода -2 °C
71.24
 
€ 82.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

Главная В России
Красноярск
13:55 15 Октября 2021
автобус, трамвай, власти, тарифы, билеты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Улан-Удэ городские власти решили провести эксперимент с введение пересадочного тарифа. Он будет идти две недели – с 18 по 29 октября.

Эксперимент будет касаться перевозок на автобусном маршруте №1 и трамваях. При пересадке с автобуса на трамвай или наоборот пассажир получит скидку на проезд. Но только в том случае, если билет оплачивается банковской картой либо смартфоном через терминал у кондуктора. Как сообщил информационный сайт Улан-Удэ, в результате скидки стоимость проезда составит 24 руб. вместо 42 руб.

При пересадке должна использоваться одна и та же карта. Еще одно условие – пересадка должна произойти в течение часа.   

«Цель эксперимента – тестирование технических возможностей системы безналичных платежей для разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, улучшения транспортного обслуживания горожан», - пояснили в мэрии столицы Республики Бурятия.

В муниципалитете также отметили, что если эксперимент пройдет успешно, эту практику могут распространить на другие автобусные маршруты МУП «Городские маршруты».

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

15 Октября 2021 г.
Людей похищали под предлогом их лечения от зависимостей
Новости Красноярска: «Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

«Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

15 Октября 2021 г.
Забайкальцы обыграли в гостях «Луки-Энергию»
Новости Красноярска: Фермерам разрешат продавать продукцию на своих участках

Фермерам разрешат продавать продукцию на своих участках

15 Октября 2021 г.
Госдума РФ принимает поправки в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Всероссийский День отца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Всероссийский День отца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15 Октября 2021 г.
Мероприятие походит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: В Чите подросток признался в убийстве девушки

В Чите подросток признался в убийстве девушки

15 Октября 2021 г.
Тело погибшей обнаружили в поселке КСК
Новости Красноярска: Кузбассу надо больше шахтеров

Кузбассу надо больше шахтеров

15 Октября 2021 г.
Отрасль стала испытывать нехватку кадров из-за роста добычи
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

10 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 10 октября — 399
Новости Красноярска: Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

14 Октября 2021 г.
Хищника заметили несколько дней назад
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

13 Октября 2021 г.
Число пациентов с COVID-19 увеличивается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru