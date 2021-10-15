Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

В Улан-Удэ городские власти решили провести эксперимент с введение пересадочного тарифа. Он будет идти две недели – с 18 по 29 октября.

Эксперимент будет касаться перевозок на автобусном маршруте №1 и трамваях. При пересадке с автобуса на трамвай или наоборот пассажир получит скидку на проезд. Но только в том случае, если билет оплачивается банковской картой либо смартфоном через терминал у кондуктора. Как сообщил информационный сайт Улан-Удэ, в результате скидки стоимость проезда составит 24 руб. вместо 42 руб.

При пересадке должна использоваться одна и та же карта. Еще одно условие – пересадка должна произойти в течение часа.

«Цель эксперимента – тестирование технических возможностей системы безналичных платежей для разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, улучшения транспортного обслуживания горожан», - пояснили в мэрии столицы Республики Бурятия.

В муниципалитете также отметили, что если эксперимент пройдет успешно, эту практику могут распространить на другие автобусные маршруты МУП «Городские маршруты».

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ