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Фермерам разрешат продавать продукцию на своих участках

Главная В России
Красноярск
13:33 15 Октября 2021
госдума, закон, поправки, ферма, продукция
Автор: Sibnovosti.ru
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Государственная дума РФ в первом чтении приняла в первом чтении поправки в ст. 19 федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Корректировку законодательства предложило правительство.

Изменения в законе расширяют возможности фермеров для реализации их продукции. Они смогут продавать ее не только на рынках или ярмарках, но и на собственном участке. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, для этого нужно будет уставить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях.

«В настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов имеется потребность в реализации произведенной продукции не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках сельскохозяйственного назначения, на которых была произведена сельскохозяйственная продукция, поскольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом произведенной продукции», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо названного федерального закона необходимые поправки, разрешающие такой вид торговли, будут внесены в еще ряд документов. Это федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и Земельный кодекс РФ.

Фото: © Государственная дума РФ

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