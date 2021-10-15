Пресс-конференция «Всероссийский День отца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому Дню отца.
Участники:
Андрей Толкачев, председатель Омского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз отцов»;
Рустам Копеев, директор по развитию Омского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз отцов»;
Александр Заремба, член президиума «Союз отцов» России, председатель НРОО «Городской Совет отцов» (Нижний Новгород);
Ирина Крылова, директор «Новологиновская СОШ им. Н. Н. Лукашова» (Большереченский район).