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Пресс-конференция «Всероссийский День отца» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
12:46 15 Октября 2021
общество, трансляция, день, пресс-конференция, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому Дню отца.

Участники:

Андрей Толкачев, председатель Омского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз отцов»;

Рустам Копеев, директор по развитию Омского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз отцов»;

Александр Заремба, член президиума «Союз отцов» России, председатель НРОО «Городской Совет отцов» (Нижний Новгород);

Ирина Крылова, директор «Новологиновская СОШ им. Н. Н. Лукашова» (Большереченский район).

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