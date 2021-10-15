В Чите подросток признался в убийстве девушки

В Забайкальском крае задержан 15-летний подросток. Он подозревается в убийстве 14-летней девушки в Чите.

Тело погибшей было обнаружено вчера вечером на территории поселка КСК. В следственном управлении СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого удалось задержать уже примерно через два часа.

«При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», - говорится в сообщении следственного управления.

Мотив преступления в ведомстве не указали.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2021 года в Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек. Их подозревают в убийствах и разбоях, совершенных более 10 лет назад.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю