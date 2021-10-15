Кузбассу надо больше шахтеров

Угледобывающие предприятия Кемеровской области стали испытывать нехватку сотрудников. Причиной стал рост добычи, вызванный конъюнктурой на мировых рынках.

О ситуации с кадрами в отрасли губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил на Российской энергетической неделе. Она завершается сегодня в Москве.

«Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их «разобрали» моментально … Теперь у нас подъем угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе», - процитировал ТАСС главу региона.

По данным министерства угольной промышленности Кемеровской области, за первые восемь месяцев этого года в регионе было добыто 158,1 млн т угля. Для сравнения, по итогам аналогичного периода прошлого года этот показатель составлял 144,6 млн т.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году из-за падения цен на уголь многие предприятия отрасли в Кузбассе стали испытывать трудности.

Фото: © министерство угольной промышленности Кемеровской области