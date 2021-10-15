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В КХЛ «Сибирь» опять проиграла за границей

Главная В России
Красноярск
11:30 15 Октября 2021
кхл, хоккей, чемпионат, матч, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» неудачно провели и второй матч своего турне за пределы России в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вслед за рижским «Динамо» сибиряки уступили и финскому «Йокериту».  

За весь первый период новосибирцы всего три раза бросили по воротам хозяев, но один из этих бросков оказался точен. Александр Шаров сравнял счет, и первая 20-минутка завершилась с результатом 1:1. А после второго периода «Сибирь» и вовсе повела 3:2. Голы на счету Олега Ли и снова Александра Шарова. После этого «Йокерит» заменил вратаря, и новый голкипер не пропустил.

В третьем периоде финны дважды забили в большинстве - Вели-Матти Савинайнен и Ханнес Бьернинен. Итоговый счет – 4:3 в пользу «Йокерита», который прервал серию поражений и вернулся на первое место в конференции «Запад».

«При счете 3:1 мы почему-то перешли на другой хоккей, хотя такого задания не было. Причина поражения только в этом, ну и игровая дисциплина – это ни в какие ворота не лезет», - сделал вывод после матча главный тренер новосибирцев Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

«Сибирь» с 13 очками занимает девятое место в конференции «Восток». Столько же у хабаровского «Амура», а меньше (по 11 очков) только у китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и владивостокского «Адмирала».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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