В сосудистом центре новосибирского Академгородка провели первые операции

В новосибирском Академгородке начал работу региональный сосудистый центр (РСЦ). Он открыт на базе ГБУЗ «Центральная клиническая больница» (ЦКБ) на ул. Пирогова.

В центре будут обслуживаться жители городов Новосибирска и Бердска, а также Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов региона. По словам губернатора Андрея Травникова, это позволит перераспределить потоки между НМИЦ им. Мешалкина, где сосудистый центр был открыт полтора года назад, и новым объектом.

Для работы РСЦ приобрели более 370 единиц медицинского оборудования на 467,5 млн руб. В том числе, магнитно-резонансный томограф, рентгеновский компьютерный томограф и ангиографический комплекс. В центре уже проведены три операции.

Как сообщил сайт новосибирского областного правительства со ссылкой на главного врача ЦКБ Ирэну Цыцорину, новый РСЦ предполагается сделать базой кафедр Новосибирского государственного университета и и Новосибирского государственного медицинского университета. В дальнейшем здесь может быть создан учебный центр с клинической базой.

Как писали Sibnovosti.ru, проектно-сметная документация РСЦ была подготовлена в 2019 году. Первоначально сдать объект предполагалось до конца 2020 года.

Фото: © правительство Новосибирской области