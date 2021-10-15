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Введение «антиковидных» QR-кодов в Новосибирской области отложили

Главная В России
Красноярск
10:09 15 Октября 2021
правительство, срок, мероприятия, ограничения, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области решили перенести введение системы QR-кодов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Она начнет действовать с 8 ноября.

Ранее предполагалось, что система вступит в силу 25 октября. QR-коды должны подтверждать вакцинацию от COVID-19 при посещении культурных и спортивных мероприятий с числом участников более 500 человек.

«Срок вступления в действие документа изменен … на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий – для того, чтобы они успели пройти вакцинацию», - пояснили в правительстве Новосибирской области.

QR-код получают с использованием Единого портала госуслуг. Вместо него гражданин для посещения мероприятия может предъявить сертификат о профилактической прививке бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста (действует три дня) или справку о перенесенном заболевании, если с даты  выздоровления прошло не более полугода.

В сообщении на сайте областного правительства отмечается, что новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации. Но во втором случае необходимо наличие медицинской справки.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

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