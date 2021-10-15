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Ряду сибирских регионов утвердили заявки на инфраструктурные кредиты

Главная В России
Красноярск
09:35 15 Октября 2021
сибирь, строительство, регион, кредиты, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В российском правительстве утвердили заявки 15 регионов на получение бюджетных кредитов, которые будут направлены на развитие инфраструктуры. Их сумма составляет 49 млрд руб.

Распределение инфраструктурных кредитов произошло по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

В числе этих регионов ряд субъектов федерации из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Так, 5,58 млрд руб. получит Кемеровская область для развития инженерной и дорожной инфраструктуры в особой экономической зоне «Кузбасс», а также в застроенных районах Кемерова.

Томской области предоставят 1,8 млрд руб. на строительство участка автомобильной дороги «Малое транспортное кольцо г. Томска». Республике Хакасия - 0,19 млрд руб. на модернизацию систем теплоснабжения населенных пунктов. Республика Бурятия получит бюджетный кредит в 2,88 млрд руб. Регион потратит эти средства, в том числе, на реконструкцию тепломагистрали №3 с закрытием шести котельных.

Также был одобрена заявка Республики Алтай на кредит в 0,8 млрд руб. для создания инженерной инфраструктуры при строительстве рекреационно-оздоровительного комплекса «Катунь».

Фото: © pixabay.com

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