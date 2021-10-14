Забайкальские золотодобычики остались без зарплаты

В забайкальской горнорудной компании «Дархан» началась доследственная проверка. Ее причиной стали сообщения о том, что работникам компании частично не выплачивается зарплата.

«По данным СМИ, сегодня работники горнорудной компании начали забастовку из-за неполной выплаты им заработной платы», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Как уточнили в ведомстве, следователи намерены опросить работников и руководителей «Дархана». Кроме того, они изымут и изучат необходимые документы. В свою очередь, Telegram-канал краевой прокуратуры сообщил о том, что и. о. прокурора Оловяннинского района Забайкальского края Игорь Тюричкин выехал на место.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», ООО «Дархан» ведет добычу золота в поселке Золотореченске, расположенном в Оловяннинском районе Забайкальского края. Местные СМИ отмечают, что бастовать намерены 70 сотрудников компании.

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