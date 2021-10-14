14 октября
Новости России
погода -4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Забайкальские золотодобычики остались без зарплаты

Главная В России
Красноярск
13:02 14 Октября 2021
золото, проверка, зарплата, скр, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В забайкальской горнорудной компании «Дархан» началась доследственная проверка. Ее причиной стали сообщения о том, что работникам компании частично не выплачивается зарплата.

«По данным СМИ, сегодня работники горнорудной компании начали забастовку из-за неполной выплаты им заработной платы», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Как уточнили в ведомстве, следователи намерены опросить работников и руководителей «Дархана». Кроме того, они изымут и изучат  необходимые документы. В свою очередь, Telegram-канал краевой прокуратуры сообщил о том, что и. о. прокурора Оловяннинского района Забайкальского края Игорь Тюричкин выехал на место.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», ООО «Дархан» ведет добычу золота в поселке Золотореченске, расположенном в  Оловяннинском районе Забайкальского края. Местные СМИ отмечают, что бастовать намерены 70 сотрудников компании.

Фото: © pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Томские депутаты оставили Оксану Козловскую на посту спикера

Томские депутаты оставили Оксану Козловскую на посту спикера

14 Октября 2021 г.
Прошла первая сессия законодательной думы
Новости Красноярска: На байкальском острове Ольхон запланирован масштабный капремонт дорог

На байкальском острове Ольхон запланирован масштабный капремонт дорог

14 Октября 2021 г.
Он пройдет на нескольких участках
Новости Красноярска: Новосибирску все больше нужны медсестры и фельдшеры

Новосибирску все больше нужны медсестры и фельдшеры

14 Октября 2021 г.
Но количество соискателей резко сократилось
Новости Красноярска: Архитекторам предложили создать концепцию застройки 134 гектаров в Оренбурге

Архитекторам предложили создать концепцию застройки 134 гектаров в Оренбурге

14 Октября 2021 г.
Итоги конкурса подведут в конце года
Новости Красноярска: Следователи разберутся в ситуации с «омским Диогеном»

Следователи разберутся в ситуации с «омским Диогеном»

14 Октября 2021 г.
Светлана Чернова 35 лет живет в металлической цистерне
Новости Красноярска: Игрок «Авангард» Корбэн Найт набрал четыре очка в матче против «Барыса»

Игрок «Авангард» Корбэн Найт набрал четыре очка в матче против «Барыса»

14 Октября 2021 г.
Игра чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:1
Новости компаний
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: К концу ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

К концу ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

13 Октября 2021 г.
Бременских музыкантов разместят также возле ДК 1 Мая
Новости Красноярска: В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

9 Октября 2021 г.
Хронические заболевания - не противопоказание для вакцинации
Новости Красноярска: В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

9 Октября 2021 г.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru