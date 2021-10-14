14 октября
Новости России
погода -4 °C
71.78
 
€ 83.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Томские депутаты оставили Оксану Козловскую на посту спикера

Главная В России
Красноярск
12:20 14 Октября 2021
выборы, председатель, депутаты, голосование, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Оксана Козловская переизбрана спикером законодательной думы Томской области. Это произошло на первой сессии нового созыва регионального парламента.

Кандидатуру Оксаны Козловской выдвинула фракция «Единой России». Кроме нее на этот пост претендовали Леонид Терехов от ЛДПР и Алексей Федоров от КПРФ. При необходимом минимуме в 22 голоса Оксана Козловская получила 28. У Алексея Федорова девять голосов, у Леонида Терехова – два.

«Убеждена, что задача председателя думы – объединить возможности и потенциал каждого депутата, всех фракций в работе над областными и федеральными законами», - сказала Оксана Козловская, обращаясь к депутатам (цитата по сайту законодательной думы).

Парламентом региона она руководит с 2011 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в ряде других субъектах федерации Западной Сибири, где в сентябре этого года прошли выборы региональных парламентов, спикеры также сохранили свои посты. В Омской области – Владимир Варнавский, в Алтайском крае – Александр Романенко. Новый председатель только в законодательной собрании Красноярского края - Алексей Додатко. 

Фото: © законодательная дума Томской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Забайкальские золотодобычики остались без зарплаты

Забайкальские золотодобычики остались без зарплаты

14 Октября 2021 г.
В компании «Дархан» началась доследственная проверка
Новости Красноярска: На байкальском острове Ольхон запланирован масштабный капремонт дорог

На байкальском острове Ольхон запланирован масштабный капремонт дорог

14 Октября 2021 г.
Он пройдет на нескольких участках
Новости Красноярска: Новосибирску все больше нужны медсестры и фельдшеры

Новосибирску все больше нужны медсестры и фельдшеры

14 Октября 2021 г.
Но количество соискателей резко сократилось
Новости Красноярска: Архитекторам предложили создать концепцию застройки 134 гектаров в Оренбурге

Архитекторам предложили создать концепцию застройки 134 гектаров в Оренбурге

14 Октября 2021 г.
Итоги конкурса подведут в конце года
Новости Красноярска: Следователи разберутся в ситуации с «омским Диогеном»

Следователи разберутся в ситуации с «омским Диогеном»

14 Октября 2021 г.
Светлана Чернова 35 лет живет в металлической цистерне
Новости Красноярска: Игрок «Авангард» Корбэн Найт набрал четыре очка в матче против «Барыса»

Игрок «Авангард» Корбэн Найт набрал четыре очка в матче против «Барыса»

14 Октября 2021 г.
Игра чемпионата КХЛ завершилась со счетом 4:1
Новости компаний
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

Очередная волна коронавируса в Красноярском крае ожидается в ноябре

13 Октября 2021 г.
Число пациентов с COVID-19 увеличивается
Новости Красноярска: В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

В Красноярском крае советуют ревакцинироваться через полгода после прививки

9 Октября 2021 г.
Хронические заболевания - не противопоказание для вакцинации
Новости Красноярска: В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

В Красноярске с 24 октября закроют проезд на ул. Брянская вдоль гаражного кооператива по ул. Писарева

14 Октября 2021 г.
Ограничения движения продлятся до 15 апреля 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru