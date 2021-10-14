Томские депутаты оставили Оксану Козловскую на посту спикера

Оксана Козловская переизбрана спикером законодательной думы Томской области. Это произошло на первой сессии нового созыва регионального парламента.

Кандидатуру Оксаны Козловской выдвинула фракция «Единой России». Кроме нее на этот пост претендовали Леонид Терехов от ЛДПР и Алексей Федоров от КПРФ. При необходимом минимуме в 22 голоса Оксана Козловская получила 28. У Алексея Федорова девять голосов, у Леонида Терехова – два.

«Убеждена, что задача председателя думы – объединить возможности и потенциал каждого депутата, всех фракций в работе над областными и федеральными законами», - сказала Оксана Козловская, обращаясь к депутатам (цитата по сайту законодательной думы).

Парламентом региона она руководит с 2011 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в ряде других субъектах федерации Западной Сибири, где в сентябре этого года прошли выборы региональных парламентов, спикеры также сохранили свои посты. В Омской области – Владимир Варнавский, в Алтайском крае – Александр Романенко. Новый председатель только в законодательной собрании Красноярского края - Алексей Додатко.

Фото: © законодательная дума Томской области