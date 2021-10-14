На байкальском острове Ольхон запланирован масштабный капремонт дорог

В 2022 году начнутся дорожные работы сразу на нескольких объектах на байкальском острове Ольхон. Об этом сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

По ее данным, подготовлена проектная документация для капремонта пяти участков дорог, проходящих по особо охраняемой территории Байкала в Прибайкальском национальном парке. В частности, как указывается в сообщении официального портала Иркутской области, начнется капремонт дороги в селе Хужир. Ранее сообщалось, что подрядчик отремонтирует 1,7 км. Кроме того, областные власти ожидают в ближайшее время положительное заключение госэкспертизы для капремонта участка Хужир – Харанцы (5 км) и участка от паромного причала до въезда в село (29,5 км).

В настоящее время на въезде в Хужир ремонтируют участок протяженностью 5 км.

Фото: © правительство Иркутской области