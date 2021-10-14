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Новосибирску все больше нужны медсестры и фельдшеры

Главная В России
Красноярск
10:51 14 Октября 2021
медицина, персонал, сервис, зарплата, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирских медицинских учреждениях все острее ощущается нехватка младшего медицинского персонала. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

По данным исследовательского центра сервиса, по сравнению с «допандемийным» периодом число предложений о такой работе выросло на 26%. Количество же соискателей одновременно сократилось на 39%. В наибольшем дефиците в настоящее время - медсестры и фельдшеры.

Как отметили в «Зарплате.ру», медсестрам, фельдшерам, лаборантам, ассистентам стоматологов предлагают зарплату от 30 тыс. руб. Самая низкая зарплата у санитаров, она составляет от 17,5 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, за первые девять месяцев этого года из Забайкальского края уехало 190 врачей и 224 специалиста среднего медицинского персонала. Это усугубило ситуацию с медицинскими кадрами в регионе, где не хватает уже около 470 врачей.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

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