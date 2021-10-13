14 октября
Новости России
погода -2 °C
71.86
 
€ 83.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Автобус и грузовик столкнулись с коровами на иркутской трассе

Главная В России
Красноярск
13:27 13 Октября 2021
авария, мвд, дтп, автобус, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ночь на 13 октября на автомобильной трассе А-331 «Вилюй» между Братском и Тулуном в Иркутской области произошло ДТП. В аварию попал междугородный автобус.

Ее причиной, по предварительным данным, стали коровы, вышедшие на дорогу. На одно из животных наехал грузовик Volvo. В результате грузовик задел автобус Golden Dragon, и тот, в свою очередь, задавил вторую корову.

«После столкновения маршрутное транспортное средство съехало в кювет. В момент аварии в нем помимо водителя находились 11 человек. Никто из пассажиров и водителей не пострадал», - сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области.

В ведомстве отметили: если выяснится, что фермер нарушил правила выпаса скота, то его могут привлечь к административной ответственности с возмещением имущественного вреда.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Всероссийский театральный фестиваль «лиТЕрАТуРа» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Всероссийский театральный фестиваль «лиТЕрАТуРа» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13 Октября 2021 г.
Фестиваль пройдет 19-27 октября в Омске
Новости Красноярска: День народного единства растянет выходные

День народного единства растянет выходные

13 Октября 2021 г.
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд
Новости Красноярска: В Туве новый и. о. министра экономики

В Туве новый и. о. министра экономики

13 Октября 2021 г.
На эту должность назначен Менги Кара-оол
Новости Красноярска: «Ангарская деревня» отреставрировала охотничье зимовье

«Ангарская деревня» отреставрировала охотничье зимовье

13 Октября 2021 г.
Его привезли из глухой тайги
Новости Красноярска: В Забайкалье задержали сотрудника автодорожного надзора

В Забайкалье задержали сотрудника автодорожного надзора

13 Октября 2021 г.
Он подозревается в получении взяток
Новости Красноярска: Горный мастер получил срок за гибель горняков кузбасского разреза

Горный мастер получил срок за гибель горняков кузбасского разреза

13 Октября 2021 г.
Несчастный случай произошел из-за нарушения требований промышленной безопасности
Новости компаний
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

Ещё 20 жителей Красноярского края скончались от коронавируса за сутки

10 Октября 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 10 октября — 399
Новости Красноярска: В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

В Красноярском крае 395 новых заболевших коронавирусом

9 Октября 2021 г.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске
Новости Красноярска: На месте заброшенного военного городка в Канске появятся объекты военно-морского флота

На месте заброшенного военного городка в Канске появятся объекты военно-морского флота

11 Октября 2021 г.
Уже обсудили этапы строительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru