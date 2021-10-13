Автобус и грузовик столкнулись с коровами на иркутской трассе

В ночь на 13 октября на автомобильной трассе А-331 «Вилюй» между Братском и Тулуном в Иркутской области произошло ДТП. В аварию попал междугородный автобус.

Ее причиной, по предварительным данным, стали коровы, вышедшие на дорогу. На одно из животных наехал грузовик Volvo. В результате грузовик задел автобус Golden Dragon, и тот, в свою очередь, задавил вторую корову.

«После столкновения маршрутное транспортное средство съехало в кювет. В момент аварии в нем помимо водителя находились 11 человек. Никто из пассажиров и водителей не пострадал», - сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области.

В ведомстве отметили: если выяснится, что фермер нарушил правила выпаса скота, то его могут привлечь к административной ответственности с возмещением имущественного вреда.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области