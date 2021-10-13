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День народного единства растянет выходные

Главная В России
Красноярск
13:21 13 Октября 2021
день, народ, праздник, министерство, труда
Автор: Sibnovosti.ru
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День народного единства в России в этом году позволит россиянам отдохнуть четыре дня подряд. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на федеральное министерство труда и социальной защиты.

День народного единства отмечается 4 ноября. В этом году праздник пришелся на четверг. Минтруда РФ перенесла день отдыха со 2 января на 5 ноября. В результате образовались четыре выходных подряд – с четвертого по седьмое ноября. Кроме того, рабочий день 3 ноября будет укороченным.

Издание также отмечает, что если пятого ноября россиянин будет находиться в отпуске, то в 2021 году отпуск можно увеличить на один день.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в правительстве РФ утвердили выходные дни, связанные с праздниками, в 2022 году. На рубеже 2021/2022 россияне будут отдыхать 10 дней подряд.

Фото: © pixabay.com

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