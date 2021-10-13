В Туве новый и. о. министра экономики

Глава Республики Тува Владислав Ховалыг продолжил формирование своей новой команды после отставки правительства региона. И. о. министра экономики назначен Менги Кара-оол.

Как сообщил официальный портал республики, предшественник и. о. министра Айдыс Сат подал в отставку по собственному желанию. Он перешел на работу в крупную компанию.

Менги Кара-оол работал в органах государственной и муниципальной власти уже продолжительное время. В частности, он занимал посты заместителя министра экономики Тувы и первого вице-мэра Кызыла. А перед последним назначением Менги Кара-оол работал в должности и. о. министра земельных и имущественных отношений.

На этой неделе и. о. министра информатизации и связи республики стал Айдын Чюдюк – бывший и. о. заместителя председателя правительства – руководителя администрации главы региона.

Как писали Sibnovosti.ru, правительство Тувы было отправлено в отставку после победы Владислава Ховалыга на выборах главы региона в сентябре этого года.

Фото: © правительство Республики Тува