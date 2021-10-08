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Зашли на базу: в Орске обнаружили нелегальное производство «смертельного» алкоголя

Главная В России
Красноярск
15:25 8 Октября 2021
алкоголь, производство, задержание, погибшие, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Трех человек задержали в Оренбургской области по уголовным делам, возбужденным после массовой гибели людей от контрафактного алкоголя. Ход расследования привел сотрудников правоохранительных органов на склад нелегальной продукции.

Склад обнаружили в городе Орске на территории торгово-закупочной базы на Вокзальном шоссе. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, именно оттуда поставлялась опасная для жизни продукция. На месте изъяли 1,3 тыс. стеклянных и полимерных бутылок.   

Задержан 29-летний житель Орск, которого следствие считает организатором нелегального производства и сбыта алкоголя. Кроме того, произведены задержания двух предполагаемых продавцов – жителей села Акжарского и поселка Красночабанского. Число уголовных дел, тем временем, выросло до пяти, после чего их объединили в одно производство. Преступления расследуются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и  оборот этилового спирта в крупном размере).

По данным СМИ, число погибших от употребления нелегального алкоголя выросло до 17. Это жители Ясненского городского округа и Домбаровского района.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области

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