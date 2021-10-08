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Скважины с минеральной водой в тувинском Чедере выставили на продажу

Главная В России
Красноярск
14:54 8 Октября 2021
вода, конкурс, производство, курорт, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Центрсибнедра проведут конкурс на право добычи минеральных вод на Чедерском месторождении. Оно расположено в Кызылском районе Республики Тува.

Победитель конкурса получит право разрабатывать три скважины, две из которых – с лечебно-столовой водой. Стартовый размер  разового платежа для участников конкурса установлен в размере 1,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее на берегу озера Чедер в 40 км от Кызыла работал курорт, где в лечении здесь использовали местную иловую сульфидную грязь. Основным медицинским профилем считалось лечение болезней кожи, костно-мышечной системы и др. В прошлом году власти Тувы сообщали о строительстве курорта на озере на условиях государственно-частного партнерства.

Подведение итогов конкурса запланировано в Красноярске на 29 декабря 2021 года.

Фото: © pixabay.com

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