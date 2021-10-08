Скважины с минеральной водой в тувинском Чедере выставили на продажу

Центрсибнедра проведут конкурс на право добычи минеральных вод на Чедерском месторождении. Оно расположено в Кызылском районе Республики Тува.

Победитель конкурса получит право разрабатывать три скважины, две из которых – с лечебно-столовой водой. Стартовый размер разового платежа для участников конкурса установлен в размере 1,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее на берегу озера Чедер в 40 км от Кызыла работал курорт, где в лечении здесь использовали местную иловую сульфидную грязь. Основным медицинским профилем считалось лечение болезней кожи, костно-мышечной системы и др. В прошлом году власти Тувы сообщали о строительстве курорта на озере на условиях государственно-частного партнерства.

Подведение итогов конкурса запланировано в Красноярске на 29 декабря 2021 года.

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