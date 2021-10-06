Вредители и болезни угрожают байкальским кедрам

Кедры на всей байкальской территории находится под угрозой гибели. Причиной тому стало распространение болезней и вредителей из других российских регионов.

Рост угрозы сибирские ученые связали с глобальными изменениями климата.

«В леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части… Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной», - процитировал ТАСС директора Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Виктора Воронина.

Так, по его данным, уссурийский полиграф, которого впервые обнаружили у Байкала в 2013 году, к настоящему времени распространился по всему хребту Хамар-Дабан.

Как писали Sibnovosti.ru, недавно группа российских ученых выявила еще одну опасность, вызванную изменением климата. Его следствием стали взрывы подземного газа в Сибири, приводящие к образованию кратеров.

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