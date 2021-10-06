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Томские реки подмывают берега

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Красноярск
14:03 6 Октября 2021
жилье, укрепление, создание, река, угроза
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области составят реестр зон развития речной береговой эрозии. Он призван спланировать организацию и финансирование работ, которые позволят предотвратить размывание берегов или переселить жителей опасных зон.   

Решение о формировании реестра приняла областная межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Он будет составлен на два периода – пять и 50 лет. Проблема актуальна для ряда территория региона. В первую очередь, для Колпашевского, Первомайского, Асиновского и Тегульдетского районов.

«Так, Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани … разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Размытие береговой линии фиксируется и вблизи местного микрорайона «Пески», а также участка автодороги на 310-м км трассы Томск – Каргала – Колпашево», - привел примеры официальный интернет-портал администрации Томской области.

Как уточнил глава Колпашевского района Андрей Медных, в Колпашеве на расстоянии до 50 м от Оби проживает более 70 человек.

Фото: © администрация Колпашевского района

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