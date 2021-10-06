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Бывшего участкового полиции в Новосибирского области будут судить за применение насилия

Главная В России
Красноярск
13:34 6 Октября 2021
полиция, скр, уголовное, дело, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области в скором времени будет передано в суд уголовное дело бывшего сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств).

Уголовное дело расследовалось Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области. Согласно его материалам, преступление произошло 25 марта 2021 года. По версии следствия, в тот день участковый пьяным пришел в здании отдела полиции и пристегнул находившегося там мужчину наручниками к скамье.

«После чего, явно выходя за пределы своих полномочий, фигурант по делу нанес мужчине удары руками и ногами по голове и туловищу», - рассказали о дальнейшем развитии событий в областном главке СКР.

В ведомстве отметили, что обвиняемый не признал вину.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области

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