Омский бульвар выложили плиткой

В Омске завершился первый этап благоустройства бульвара им. Веретено. Зеленая зона расположена в Кировском округе города.

В ходе работ на площади 2,4 тыс. кв. м было выложено плиточное покрытие. Заасфальтировано 1,7 тыс. кв. м для парковок. Кроме того, на бульваре появились 48 опор наружного освещения, спортивная площадка с резиновым покрытием.

«При разработке проекта архитекторы постарались максимально сохранить природный ландшафт, исключили массовую вырубку зеленых насаждений. Дорожки и тротуары запланировали по ранее стихийно образовавшейся тропиночной сети», - отметили в омской мэрии.

Работы выполнило ООО «ЗавГор». Цена контракта составила 14,4 млн руб.

Второй этап благоустройства пройдет в 2022 году. В ходе него планируется установить спортивную площадку для игровых видов спорта, оборудовать велопарковку и беговую дорожку.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети «ВКонтакте»