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Завершение Дзержинской линии новосибирского метро обойдется в 25,3 млрд рублей

Главная В России
Красноярск
11:59 6 Октября 2021
метро, строительство, проект, линия, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоимость завершения строительства Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске составляет 25,3 млрд руб. Цифру назвал ТАСС со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Проект продления Дзержинской линии включает в себя строительство еще двух станций - «Гусинобродской» и «Молодежной». Кроме того, необходима ветка в метродепо «Волочаевское».

В настоящее время Дзержинская линия завершается станцией «Золотая нива». Она была введена в эксплуатацию в 2011 году. Это 13-я и в данный момент последняя станция новосибирского метрополитена.

Как писали Sibnovosti.ru, на левом берегу Оби строится станция «Спортивная» Ленинской линии. Она должна быть готова к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

25,3 млрд руб. – это примерно половина годового бюджета Новосибирска.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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