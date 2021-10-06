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Началось строительство школы на улице Крылова в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
10:47 6 Октября 2021
школа, строительство, здание, мэр, план
Автор: Sibnovosti.ru
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В центре Новосибирска началось строительство школы №54. Строители уже уложили 1,3 тыс. куб. м бетона и 180 т арматуры.

Школа возводится на ул. Крылова. Работы ведет ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой». Согласно планам подрядчика, к 15 октября должен быть залит цокольный этаж.

«Проект новый, не типовой. Конфигурация школы особенная, так как этот участок увеличить невозможно, здесь сложившаяся инфраструктура, жилой массив», - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, четырехэтажная школа будет рассчитана на 299 мест. В ней предусмотрены, помимо прочего, спортивный зал 30 на 18 м и два пассажирских лифта.

Школу введут в эксплуатацию в 2023 году.

Фото: © pixabay.com

 

 

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